Уберите"лишнее" слово в строке: пугающий,светящий, поющий, жгучий ?

Русский язык
Уберите"лишнее" слово в строке: пугающий,светящий, поющий, жгучий ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жгучий так как оно не является причастием
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!Передайте следующие предложения в косвенной речи. 1. "Do you like my pies, Ann?" asked her grandmother. 2. "Stop ...
Ответить
Английский язык
What is it? Give it a name. Use the wotds from the box.
Ответить
Математика
Из 7,7м ткани сшили 7 платьев для кукол и 9 полотенец скока ткани пошло на одно полот??нце если на каждое платье потребовалось 0,65м ткани
Ответить
История
Сравни римскую Республику и Греческий полис что общего Есть ли различия надо сделать в виде таблицы можете написать так пожалуйста рим.республика...
Ответить
История
Причиной поездки Петра 1 за границу привела к заключению союза... 1) между Россией и Австрией для войны с Турцией 2)между Россией, Австрией , Пр...
Ответить