Уберите"лишнее" слово в строке: пугающий,светящий, поющий, жгучий ?
Русский язык
Уберите"лишнее" слово в строке: пугающий,светящий, поющий, жгучий ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жгучий так как оно не является причастием
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