При каком значении X значение выражения 7x+2 больше значения выражения 5x+4 в 2 раза

Алгебра
При каком значении X значение выражения 7x+2 больше значения выражения 5x+4 в 2 раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7x+2)/2=(5x+4)/1 (7x+2)*1=(5x+4)*2 7x+2=10x+8 7x-10x=8-2 -3x=6:(-3) x=-2
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