При комнатной температуре в 20 градусов в разные дни влажность составляла 91% и 44%.Чему равнялись разницы показаний в 1 и во 2 случае?
Физика
При комнатной температуре в 20 градусов в разные дни влажность составляла 91% и 44%.Чему равнялись разницы показаний в 1 и во 2 случае?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=20 C r=91% r2=44% в первом случае разность показаний термометров равна 1 С во втором 7 С
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите предложение со словами :повар,якорь,столяр,шофёр,инженер,солдат.В Родительском падеже множественное числа .
Українська мова