При комнатной температуре в 20 градусов в разные дни влажность составляла 91% и 44%.Чему равнялись разницы показаний в 1 и во 2 случае?

Физика

При комнатной температуре в 20 градусов в разные дни влажность составляла 91% и 44%.Чему равнялись разницы показаний в 1 и во 2 случае?

Автор: Гость