При комнатной температуре в 20 градусов в разные дни влажность составляла 91% и 44%.Чему равнялись разницы показаний в 1 и во 2 случае?

Физика
При комнатной температуре в 20 градусов в разные дни влажность составляла 91% и 44%.Чему равнялись разницы показаний в 1 и во 2 случае?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=20 C r=91% r2=44%  в первом случае разность показаний термометров равна 1 С  во втором 7 С
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