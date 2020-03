При переводе следующих предложений обратите внимание на степени сравнения прила??ательных и слова - заместители. 1. The more you read the better you know the subject. 2. This laboratory is much bigger than that one. 3. The s...

Английский язык

При переводе следующих предложений обратите внимание на степени сравнения прила??ательных и слова - заместители. 1. The more you read the better you know the subject. 2. This laboratory is much bigger than that one. 3. The second text is not so difficult for translation as the first one.

