Что такое синантигены эритроцитов?
Биология
Что такое синантигены эритроцитов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее название антигенов эритроцитов, лейкоцитов и других клеток, а также плазменных белков особей одного биологического вида, обусловливающих развитие иммунологических реакций при гемотрансфузии, трансплантации чужеродных тканей.
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