При полном сгорании органического вещества массой 64,8 г образовалась вода массой 43,2 и выделился углекислый газ, при пропускании которого через избыток раствора известковой выпало 420 г осадка. Установите молекулярную формул...

Химия

При полном сгорании органического вещества массой 64,8 г образовалась вода массой 43,2 и выделился углекислый газ, при пропускании которого через избыток раствора известковой выпало 420 г осадка. Установите молекулярную формулу исходного вещества

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