При полном сгорании органического вещества массой 64,8 г образовалась вода массой 43,2 и выделился углекислый газ, при пропускании которого через избыток раствора известковой выпало 420 г осадка. Установите молекулярную формул...
Химия
При полном сгорании органического вещества массой 64,8 г образовалась вода массой 43,2 и выделился углекислый газ, при пропускании которого через избыток раствора известковой выпало 420 г осадка. Установите молекулярную формулу исходного вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=m\M M(H2O)=18г\моль n(H2O)=43,2\18=2,4 моль CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O M(CaCO3)=100 г\моль n(CaCO3)=n(CO2)=420\100=4,2 моль 2*n(H2O)=n(H)=2*2,4=4,8 моль n(CO2)=n(C)=4,2 моль m(H)=4,8 г m(C)=12*4,2=50,4 г m(O)=64,8-(50,4+4,8)=9,6 г n(O)=9,6\16=0,6 моль n(C):n(H):n(O)=4,2:4,8:0,6= C7H8O - бензиловый спирт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда (в дм в квадрате) из??ерения которого 4 дм,2,5 дм,12дм.
Русский язык
Биология
Английский язык
Русский язык