при помощи каких органелл дышат растения?

Физика
при помощи каких органелл дышат растения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корни скорее всего или листья
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