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при помощи каких органелл дышат растения?
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при помощи каких органелл дышат растения?
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Гость:
Корни скорее всего или листья
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