В стакане плавает кусок льда.Изменится ли уровень воды,когда лед растит?
Физика
В стакане плавает кусок льда.Изменится ли уровень воды,когда лед растит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда кубик льда растает, уровень воды в стакане не изменится. Исходя из закона Архимеда - объём вошедшего тела в жидкость, равен вытесненому объёму жидкости.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Мама всегда моет фрукты и овощи в тазике. Как ей использовать оставшуюся воду? Отм??тьте все варианты. а)вымыть руки б)вымыть кота в)вымыть п...
Математика
СРОЧНО найдите наименьшую возможную сумму 10 различных натуральных чисел, таких, что произведение любых из них - чётно, а сумма всех 10 чисел - н...
История