В стакане плавает кусок льда.Изменится ли уровень воды,когда лед растит?

Физика
В стакане плавает кусок льда.Изменится ли уровень воды,когда лед растит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда кубик льда растает, уровень воды в стакане не изменится. Исходя из закона Архимеда - объём вошедшего тела в жидкость, равен вытесненому объёму жидкости.
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