Какие отличия вы можете отметить к мифологического, религиозного и научного миро??оззрений ?
История
Какие отличия вы можете отметить к мифологического, религиозного и научного миро??оззрений ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В основе мифологического мировоззрения лежит миф, а в основе мифа - человеческая фантазия. 2. Религия формулирует свои выводы не в рациональной форме, а наоборот, делает акцент на веру. 3. Соответсвенно, научное мировоззрение основано на научно доказанных фактах. И в отличии от мифологического и религиозного мировоззрений, не верит в сверхъестественное и к примеру, религиозное мировоззрение характеризуется символизмом (через символ осуществляется связь сверхъестественного и естественного мирами), а научное мировоззрение символизмом не характеризуется.
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