Мама всегда моет фрукты и овощи в тазике. Как ей использовать оставшуюся воду? Отм??тьте все варианты. а)вымыть руки б)вымыть кота в)вымыть пол г)Полить цветы д)Приготовить обед
Окружающий мир
Мама всегда моет фрукты и овощи в тазике. Как ей использовать оставшуюся воду? Отм??тьте все варианты. а)вымыть руки б)вымыть кота в)вымыть пол г)Полить цветы д)Приготовить обед
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну очевидно же, что ответ. в,г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНО найдите наименьшую возможную сумму 10 различных натуральных чисел, таких, что произведение любых из них - чётно, а сумма всех 10 чисел - н...
История