Мама всегда моет фрукты и овощи в тазике. Как ей использовать оставшуюся воду? Отм??тьте все варианты. а)вымыть руки б)вымыть кота в)вымыть пол г)Полить цветы д)Приготовить обед

Окружающий мир

Мама всегда моет фрукты и овощи в тазике. Как ей использовать оставшуюся воду? Отм??тьте все варианты. а)вымыть руки б)вымыть кота в)вымыть пол г)Полить цветы д)Приготовить обед

Автор: Гость