Мама всегда моет фрукты и овощи в тазике. Как ей использовать оставшуюся воду? Отм??тьте все варианты. а)вымыть руки б)вымыть кота в)вымыть пол г)Полить цветы д)Приготовить обед

Окружающий мир
Мама всегда моет фрукты и овощи в тазике. Как ей использовать оставшуюся воду? Отм??тьте все варианты. а)вымыть руки б)вымыть кота в)вымыть пол г)Полить цветы д)Приготовить обед
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Гость:
Ну очевидно же, что ответ. в,г
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