СРОЧНО найдите наименьшую возможную сумму 10 различных натуральных чисел, таких, что произведение любых из них - чётно, а сумма всех 10 чисел - нечётна
Математика
СРОЧНО найдите наименьшую возможную сумму 10 различных натуральных чисел, таких, что произведение любых из них - чётно, а сумма всех 10 чисел - нечётна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нечетное число - единственное среди 10 чисел, иначе можно найти нечетное произведение. Тогда минимальную сумму дадут: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16,18
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