Помогите упражнение номер 2

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Помогите упражнение номер 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1a 2b 3a 4b 5c 6a vuhububhuv
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