При взаимодействии щелочного метала массой 3, 5 г с водой образовался водород, объем которого 5,6 (н.у.). Определите этот метал.

Химия

При взаимодействии щелочного метала массой 3, 5 г с водой образовался водород, объем которого 5,6 (н.у.). Определите этот метал.

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