При взаимодействии щелочного метала массой 3, 5 г с водой образовался водород, объем которого 5,6 (н.у.). Определите этот метал.
Химия
При взаимодействии щелочного метала массой 3, 5 г с водой образовался водород, объем которого 5,6 (н.у.). Определите этот метал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Me+2H2O=2MeOH+H2 Пусть молярная масса металла будет Х 3,5/2х=5,6/22,4 78.4=11.2x x=7 Ответ: литий, т.к. его молярная масса равна семи.
Гость:
2Me+2H2O=2MeOH+H2 Пусть Mr(металла) будет Х,значит 3,5:2х=5,6:22,4 78.4=11.2x x=7 Ответ: литий, его Mr=равна 7
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