Прямоугольника 238 сантиметров в квадрате, длина одной из сторон этого прямоугольника 17 сантиметра Найдите периметр прямоугольника Ответ дайте
Математика
Прямоугольника 238 сантиметров в квадрате, длина одной из сторон этого прямоугольника 17 сантиметра Найдите периметр прямоугольника Ответ дайте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Елси обозначить одну сторону, равную 17см через Х, а вторую сторону прямоугольника через У, то выходит периметр равен 2Х+2У а площадь Х*У=238 отсюда следует, что У=238/17, а периметр равен 2*17+2*238/17=62
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