Сделайте задачу под номером 1157 заранее спасибо тому кто решил мне надо решение

Математика
Сделайте задачу под номером 1157 заранее спасибо тому кто решил мне надо решение
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