Прямые BC и AD перпендикулярны, M - точка пересечения, MK- биссектриса угла AMB. Найдите: а)угол KMC; б)угол KMD
Геометрия
Прямые BC и AD перпендикулярны, M - точка пересечения, MK- биссектриса угла AMB. Найдите: а)угол KMC; б)угол KMD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AD перпендикулярна BC, значит углы между ними по 90° MK- биссектриса (делит угол по полам) следует, что углы AMK=BMK=45° KMC=AMK+AMC=45°+90°=135° KMD=BMK+BMD=45°+90°=135°
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