Прямые m и n параллельны. Найдите ˂3, если ˂1=22°, ˂2=72°. Ответ дайте в градусах8.

Геометрия
Прямые m и n параллельны. Найдите ˂3, если ˂1=22°, ˂2=72°. Ответ дайте в градусах8.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вы имели ввиду параллельные прямые с секущей, то угол 1= углу 3 (как соответственные)
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