Причастный Оборот. Увядшие цветы- Решённый пример- Отправленное письмо-
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Причастный Оборот. Увядшие цветы- Решённый пример- Отправленное письмо-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увядшие от засухи цветы. Решённый Димой пример. Отправленное Анной письмо. Я не совсем поняла задание, но по твоему примеру в комментариях вопроса составила этот ответ.
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