Причины и итоги советско-японской войны 1945 года

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Цели: борьба за колониальное гоподство расширение присутствия России на Востоке, ослабление Японии как главного конкурента снятие внутренней напряженности в стране (ценй победы избежать революции) Повод: русские капиталисты во главе с Безобразовым ущемили интересы японцев в Корее Причины поражения: неподготовленноть к войне потеря времени на переброски войск с Запада. слабое командование недооценка сил противника несостоятельность самодержавия в области внутренней и внешней политики Последствия для России: Устипили Японии Порт-Артур, южную часть острова Сахалин уступили влияние в Корее Япония получила право на ловлю рыбы в русских морях