Причины и итоги советско-японской войны 1945 года

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Причины и итоги советско-японской войны 1945 года
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Цели: борьба за колониальное гоподство  расширение присутствия России на Востоке, ослабление Японии как главного конкурента снятие внутренней напряженности в стране (ценй победы избежать революции)  Повод: русские капиталисты во главе с Безобразовым ущемили интересы японцев в Корее  Причины поражения: неподготовленноть к войне  потеря времени на переброски войск с Запада.  слабое командование  недооценка сил противника  несостоятельность самодержавия в области внутренней и внешней политики  Последствия для России: Устипили Японии Порт-Артур, южную часть острова Сахалин  уступили влияние в Корее  Япония получила право на ловлю рыбы в русских морях
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