Причины распада империи Македонского (эссе)

Гость: Гость:

Сразу же после смерти Александра македонские полководцы стали делить земли, входившие в созданную им державу. Недавние друзья и боевые соратники превратились в злейших врагов. Непрерывно воюя, они захватывали друг у друга страны и города. В результате этих войн к началу 3 в. до н. э. на месте державы Александра возникло много царств. Главными из них были Македонское, Египетское и Сирийское (в него входила часть восточного побережья Средиземного моря, часть Малой Азии, Двуречье и другие земли). Подобно Александру цари новых государств основывали города, в которых поселялись македонские воины, греки-переселенцы и местные жители. Эти города имели такое же управление, как и старые греческие полисы. В них созывалось Народное собрание, действовали городской совет и выборные должностные лица. Но вся их деятельность находилась под контролем царских служащих; города платили налоги в царскую казну. В новых городах говорили по-гречески, носили греческую одежду; в них строились театры и гимнасии. При этом многие жители городов, как греки, так и выходцы из местного населения, поклонялись египетским, финикийским, малоазиатским богам, которые казались им могущественнее и справедливее греческих.+