Причины распада империи Македонского (эссе)
Обществознание
Причины распада империи Македонского (эссе)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сразу же после смерти Александра македонские полководцы стали делить земли, входившие в созданную им державу. Недавние друзья и боевые соратники превратились в злейших врагов. Непрерывно воюя, они захватывали друг у друга страны и города. В результате этих войн к началу 3 в. до н. э. на месте державы Александра возникло много царств. Главными из них были Македонское, Египетское и Сирийское (в него входила часть восточного побережья Средиземного моря, часть Малой Азии, Двуречье и другие земли). Подобно Александру цари новых государств основывали города, в которых поселялись македонские воины, греки-переселенцы и местные жители. Эти города имели такое же управление, как и старые греческие полисы. В них созывалось Народное собрание, действовали городской совет и выборные должностные лица. Но вся их деятельность находилась под контролем царских служащих; города платили налоги в царскую казну. В новых городах говорили по-гречески, носили греческую одежду; в них строились театры и гимнасии. При этом многие жители городов, как греки, так и выходцы из местного населения, поклонялись египетским, финикийским, малоазиатским богам, которые казались им могущественнее и справедливее греческих.+
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Крыша детской песочницы имеет форму правильной четырехугольной пирамиды со стор??ной основания 160 см. Вычислите высоту этой крыши, если известно, ...
Английский язык