Придумай 4примера на сложение трехзнач с трехзнач с переходом через разряд

Математика
Придумай 4примера на сложение трехзнач с трехзнач с переходом через разряд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900+900=1800 800+800=1600 700+700=1400 500+500=1000 Переход через разряд в разряд единиц тысяч
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