Придумай и запиши слова с приставками до,с,со,в,во, по,под,про, из,об, оба при,пере
Русский язык
Придумай и запиши слова с приставками до,с,со,в,во, по,под,про, из,об, оба при,пере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долить,съесть,составить,въехать,восстать, поставить,подносить, прочитать,избежать,обрезать,обагнать, прикрепить,перевоспитать
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