Придумай историю, в которой использованы слова "век живи - век учись"
Литература
Придумай историю, в которой использованы слова "век живи - век учись"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был человек которому было 50 лет и всё время до 50 лет он посвятил тому что почти не учился он знал лишь азы математики и русского начальных классов но вот он решил взяться за ум так прошло 50 лет он упорно учился,но когда ему задали вопрос материала 11 класса он так и не смог ответить человек который задавал ему этот вопрос сказал: Век живи-век учись. Знаю тупо но больше ничего придумать не смогла!
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