Стих Е. Благина главное переживание
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Стих Е. Благина главное переживание
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Гость:
И гуляет ветер душистый, И роняет листья в траву... Одуванчик, цветок пушистый, Я тебя тихонько сорву. Я сорву тебя, милый, можно? И потом отнесу домой. ...Ветер дунул неосторожно — Облетел одуванчик мой. Посмотрите, вьюга какая В середине жаркого дня! И летят пушинки, сверкая, На цветы, на траву, на меня... Стихотворение называется "Одуванчик" Оно выражает Одиночество и сопереживание.
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