Стих Е. Благина главное переживание

Гость: Гость:

И гуляет ветер душистый, И роняет листья в траву... Одуванчик, цветок пушистый, Я тебя тихонько сорву. Я сорву тебя, милый, можно? И потом отнесу домой. ...Ветер дунул неосторожно — Облетел одуванчик мой. Посмотрите, вьюга какая В середине жаркого дня! И летят пушинки, сверкая, На цветы, на траву, на меня... Стихотворение называется "Одуванчик" Оно выражает Одиночество и сопереживание.