Read the descriptions again and draw the plan of he bedroom

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Read the descriptions again and draw the plan of he bedroom
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еще раз прочтите описание и нарисовать план его спальни
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