Помогите пожалуйста номер 367
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Помогите пожалуйста номер 367
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1.Земляной,стеклянный,травяной,костяной,торфяной,слюдяной,кожаный,полотняный,конопляный,оловянный,глиняный,берестяной,водяной,жестяной,ледяной,льнаной,песчаный,деревянный,ржаной,овсяный,серебряный,шерстяной. 1.Ремесленный,обеденный,торжественный,отечественный,огненный,соломенный,тыквенный,клюквенный.
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