3 ситуации, которые мешают проведению выборов

Обществознание
3 ситуации, которые мешают проведению выборов
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Гость:
1. Плохая организация компании 2. Низкая явка избирателей, на избирательном участке 3. Малое кол-во голосовали или Либерии и начало массовых движений
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