Придумайте и решите задачу с помощью схемы с одной точки началось движение v1=5 км/ч v2=6 км/ч t=4 ч s=?

Математика
Придумайте и решите задачу с помощью схемы с одной точки началось движение v1=5 км/ч v2=6 км/ч t=4 ч s=?
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Гость:
5+6*4=44 ответ s поставь звезду
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