Придумайте и решите задачу с помощью схемы с одной точки началось движение v1=5 км/ч v2=6 км/ч t=4 ч s=?

Математика

Придумайте и решите задачу с помощью схемы с одной точки началось движение v1=5 км/ч v2=6 км/ч t=4 ч s=?

Автор: Гость