В какой цикл былин входит былина "Садко"

Литература
В какой цикл былин входит былина "Садко"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К новгородскому циклу
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