Придумайте название для фирмы со словом СТРОЙ даю 15 баллов

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Придумайте название для фирмы со словом СТРОЙ даю 15 баллов
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Застрой , СтройМак , СуперСтрой .
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