Из слогов два слово Из этих двух слов одно Маршак сложил получились предложения а из предложения получился выпиши из стихов слова родственные слову Перочинный выдели сложно в сложном слове два корня в первом предложении текста ...
Математика
Из слогов два слово Из этих двух слов одно Маршак сложил получились предложения а из предложения получился выпиши из стихов слова родственные слову Перочинный выдели сложно в сложном слове два корня в первом предложении текста укажи прилагательное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несколько Корень - у растения, часть слова. Приставка - игровая, часть слова.
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