Из слогов два слово Из этих двух слов одно Маршак сложил получились предложения а из предложения получился выпиши из стихов слова родственные слову Перочинный выдели сложно в сложном слове два корня в первом предложении текста ...

Математика

Из слогов два слово Из этих двух слов одно Маршак сложил получились предложения а из предложения получился выпиши из стихов слова родственные слову Перочинный выдели сложно в сложном слове два корня в первом предложении текста укажи прилагательное

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