Заполнить пропуски глаголом sein: Das... ein Tisch. Das... Hefte. Hier... Deutschlehrerun. Das... Bücher. Der Lehrraum...groß. Der Tisch...nicht groß. Ребят очень надо,помогите
Немецкий язык
Заполнить пропуски глаголом sein: Das... ein Tisch. Das... Hefte. Hier... Deutschlehrerun. Das... Bücher. Der Lehrraum...groß. Der Tisch...nicht groß. Ребят очень надо,помогите
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