Придумайте предложение к схеме [- =], и [- =].
Русский язык
Придумайте предложение к схеме [- =], и [- =].
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы ехали, и мама говорила
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
почему в произведении капитанская дочка рассказ ведется от лица взрослого Гринева привести примеры из текста
Английский язык
Математика
Велосипедист подсчитал, что если он поедет со скоростью 66 км/ч, то опоздает на 11 ча??, а если поедет со скоростью 7,27,2 км/ч, то приедет вовремя...