Придумайте предложение к схеме [- =], и [- =].

Русский язык
Придумайте предложение к схеме [- =], и [- =].
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы ехали, и мама говорила
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