почему в произведении капитанская дочка рассказ ведется от лица взрослого Гринева привести примеры из текста

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В повести “Капитанская дочка” А. С. Пушкин использует свой излюбленный прием: сам он выступает в роли издателя, а автором как бы является Гринев. Линия “автор- повествователь - герой” здесь прослеживается довольно четко. Пушкин как будто строит лесенку во времени: сам он смотрит из середины XIX века на повествователя, который в свою очередь пишет о себе в молодости. Таким образом, до читателя доходит многомерная историческая картинка, сложная, как сама жизнь. Повествователь в “Капитанской дочке” - это тот же Гринев, но уже в старости. В самом центре решающих событий истории находится средний, гораздо более заурядный человек, чем сам Пушкин, тем не менее им же выбранный. Он смотрит на себя со стороны, посмеивается над ошибками молодости, над своей неопытностью, но он и гордится тем, что не потерял своего дворянского достоинства, основные жизненные принципы его сформировались уже тогда и остались неизменны. В отличие от молодого Петруши, все мысли которого были заняты любимой девушкой, Гринев-повествователь дает оценку и историческим событиям. Это именно он говорит: “Не приведи Бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка — полушка, да и своя шейка — копейка.. . ”