Придумайте рассказ на тему что я подарила своей или своему друге /подруге на день ??ождение

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Придумайте рассказ на тему что я подарила своей или своему друге /подруге на день ??ождение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моя подруга самая лучшая! На её день рождения я подарила букет и огромную мишку с надписью " я обожаю тебя".Я могу с ней делиться и хорошими и плохими новостями.
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