Сочинение на тему Школа моей мечты.Предмет:Обществознание
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Сочинение на тему Школа моей мечты.Предмет:Обществознание
Ответ(ы):
Гость:
Я бы хотела школу, где продавали бы мороженое. Где стояли бы кровати,а ещё не было бы двоек! Где были бы долгие каникулы, и где можно делать что захочиться!!!
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