В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1( м2) площади пруда и получили 67200кг рыбы, а в другом пруду - по 8 кг карпа на 1(м2)площади и получили 61600кг рыбы. На сколько квадратных метров площадь одного пру...
Математика
В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1( м2) площади пруда и получили 67200кг рыбы, а в другом пруду - по 8 кг карпа на 1(м2)площади и получили 61600кг рыбы. На сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другого.
Ответ(ы):
Гость:
1). 67200:7=9600 (м/кв) площадь первого пруда; 2). 61600:8= 7700 (м/кВ) площадь второго пруда; 3). 9600-7700=1900 (м/кв) площадь первого пруда больше площади второго пруда.
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