В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1( м2) площади пруда и получили 67200кг рыбы, а в другом пруду - по 8 кг карпа на 1(м2)площади и получили 61600кг рыбы. На сколько квадратных метров площадь одного пру...

Математика

В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1( м2) площади пруда и получили 67200кг рыбы, а в другом пруду - по 8 кг карпа на 1(м2)площади и получили 61600кг рыбы. На сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другого.

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