Между какими натуральными числами заключена дробь? а)29 ;б) 44 ;в)36 ;г) 48 ----- ; ----- ; -----; ----- 5 ; 9 ; 7 ; 11
Математика
Между какими натуральными числами заключена дробь? а)29 ;б) 44 ;в)36 ;г) 48 ----- ; ----- ; -----; ----- 5 ; 9 ; 7 ; 11
Ответ(ы):
Гость:
А) между 5 и 6 б)между 6 и 7 в)между 5 и 6 г)между 4 и 5
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