Записать задачу кратко и решить ее.дима прочитал 23 толстые книги. тонких -на 18 больше.а очень толстых книг прочитал на 12 меньше чем тонких.сколько книг прочитал дима?

Математика

Записать задачу кратко и решить ее.дима прочитал 23 толстые книги. тонких -на 18 больше.а очень толстых книг прочитал на 12 меньше чем тонких.сколько книг прочитал дима?

Автор: Гость