Придумайте сказку,стих, поговорку,пословицу про кислород

Химия
Придумайте сказку,стих, поговорку,пословицу про кислород
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кислород – О2 – Окисляет вещества: Железо, серу, углерод – Вот такой он Кислород! О кислороде знают все, Даже дети, Потому что дышат им Все на свете.
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