Придумайте сказку,стих, поговорку,пословицу про кислород
Химия
Придумайте сказку,стих, поговорку,пословицу про кислород
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кислород – О2 – Окисляет вещества: Железо, серу, углерод – Вот такой он Кислород! О кислороде знают все, Даже дети, Потому что дышат им Все на свете.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу На дорогу от дома до стадиона Коля тратит 0,8ч.На метро он едет 0,5 всего времени; 0,75 оставшегося времени от едет на троллейбусе, а...
Математика
Математика
Задача: в двух стопках 54 тетради .сколько тетрадей в каждой стопке если в первой стопке в 2 раза меньше тетрадей чем во второй.