Решите, пожалуйста, задания 6 и 7 (прикреплено фото)
Математика
Решите, пожалуйста, задания 6 и 7 (прикреплено фото)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6) Петя думал -7 прибавил к нему 12, затем от 5 отнял 37, и результате у него получилось число -37 -7+12-37=-32 (б)
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