Задача: в двух стопках 54 тетради .сколько тетрадей в каждой стопке если в первой стопке в 2 раза меньше тетрадей чем во второй.

Математика
Задача: в двух стопках 54 тетради .сколько тетрадей в каждой стопке если в первой стопке в 2 раза меньше тетрадей чем во второй.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой-x во-второй-2x Решение: x+2x=54 x=54:3 x=18-в первой стопке 2*18=36-во второй
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