Задача: в двух стопках 54 тетради .сколько тетрадей в каждой стопке если в первой стопке в 2 раза меньше тетрадей чем во второй.

Математика

Задача: в двух стопках 54 тетради .сколько тетрадей в каждой стопке если в первой стопке в 2 раза меньше тетрадей чем во второй.

Автор: Гость