Придумайте трии задачи на движение первое не должно быть не известно росстояние ,??о втором скорость и третьем время

Гость: Гость:

1) лодка плывёт со скоростью 19 км в час она плыла до точки 2 часа кокое расстояние пропоыла лодка 2)лодка проплыла 30 км за 5 часов с какой скоростью плыла лодка 3)лодка плыла 50 км со скорость 5 км в час за сколько лодка проплыла 50 км