Подайте тиск 550 мм рт. ст. у кілопаскалях ; Тиск 93324 Па - у міліметрах ртутного стовбчика (Подайте давление 550 мм рт . ст. в килопаскалях ; Давление 93324 Па - в миллиметрах ртутного столбика)

Физика

Подайте тиск 550 мм рт. ст. у кілопаскалях ; Тиск 93324 Па - у міліметрах ртутного стовбчика (Подайте давление 550 мм рт . ст. в килопаскалях ; Давление 93324 Па - в миллиметрах ртутного столбика)

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