Подайте тиск 550 мм рт. ст. у кілопаскалях ; Тиск 93324 Па - у міліметрах ртутного стовбчика (Подайте давление 550 мм рт . ст. в килопаскалях ; Давление 93324 Па - в миллиметрах ртутного столбика)

Физика
Подайте тиск 550 мм рт. ст. у кілопаскалях ; Тиск 93324 Па - у міліметрах ртутного стовбчика (Подайте давление 550 мм рт . ст. в килопаскалях ; Давление 93324 Па - в миллиметрах ртутного столбика)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).550 мм рт. ст. = ?кПа 1 мм рт. ст = 133,3 Па 1кПа = 1000Па 550×133,3 = 73315Па = 73,315 кПа 2).93324 Па = ? мс рт. ст 133,3 Па = 1 мм рт. ст. 93324:133,3 = 700, 10502 мм рт. ст.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
10. Дима и Рома собирали грибы. У Димы попадалось много грибов, у Ромы меньше. Сколько грибов они вместе насобирали, если Рома собрал на 18 меньше,...
Ответить
Математика
Докажите неравенство a^6+1/a^4+2a>4, при a>0
Ответить
Математика
Номер 2 вычеты столбиком 53+29 , 43+26, 262+28, 750-473, 496+184, 38+37, 590-342, 400-27.
Ответить
Русский язык
Разбор по членам предложения и определить падеж слова РАБОТА : Без охоты нет работы. В субботу на работу, в воскресенье на веселье.
Ответить
Математика
пожалууййстаа сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1; 5: 7, если в полу??аемом ответе цифры могут повторяться?
Ответить