Подайте тиск 550 мм рт. ст. у кілопаскалях ; Тиск 93324 Па - у міліметрах ртутного стовбчика (Подайте давление 550 мм рт . ст. в килопаскалях ; Давление 93324 Па - в миллиметрах ртутного столбика)
Физика
Подайте тиск 550 мм рт. ст. у кілопаскалях ; Тиск 93324 Па - у міліметрах ртутного стовбчика (Подайте давление 550 мм рт . ст. в килопаскалях ; Давление 93324 Па - в миллиметрах ртутного столбика)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).550 мм рт. ст. = ?кПа 1 мм рт. ст = 133,3 Па 1кПа = 1000Па 550×133,3 = 73315Па = 73,315 кПа 2).93324 Па = ? мс рт. ст 133,3 Па = 1 мм рт. ст. 93324:133,3 = 700, 10502 мм рт. ст.
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