Разбор по членам предложения и определить падеж слова РАБОТА : Без охоты нет работы. В субботу на работу, в воскресенье на веселье.

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Разбор по членам предложения и определить падеж слова РАБОТА : Без охоты нет работы. В субботу на работу, в воскресенье на веселье.

Автор: Гость