Разбор по членам предложения и определить падеж слова РАБОТА : Без охоты нет работы. В субботу на работу, в воскресенье на веселье.

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Разбор по членам предложения и определить падеж слова РАБОТА : Без охоты нет работы. В субботу на работу, в воскресенье на веселье.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пр. сущ. част. сущ. Без охоты нет работы.-Р.п. пр. сущ. пр. сущ. В субботу на работу.-В.п. пр. сущ. пр. сущ. В воскресенье на веселье.
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