10. Дима и Рома собирали грибы. У Димы попадалось много грибов, у Ромы меньше. Сколько грибов они вместе насобирали, если Рома собрал на 18 меньше, чем они насобирали вместе и у одного из них на 14 меньше, чем у другого.

Математика
10. Дима и Рома собирали грибы. У Димы попадалось много грибов, у Ромы меньше. Сколько грибов они вместе насобирали, если Рома собрал на 18 меньше, чем они насобирали вместе и у одного из них на 14 меньше, чем у другого.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 грибов собрал Дима 18-14=4(гриба) собрал Рома
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Докажите неравенство a^6+1/a^4+2a>4, при a>0
Ответить
Математика
Номер 2 вычеты столбиком 53+29 , 43+26, 262+28, 750-473, 496+184, 38+37, 590-342, 400-27.
Ответить
Русский язык
Разбор по членам предложения и определить падеж слова РАБОТА : Без охоты нет работы. В субботу на работу, в воскресенье на веселье.
Ответить
Математика
пожалууййстаа сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1; 5: 7, если в полу??аемом ответе цифры могут повторяться?
Ответить
Биология
Черты сходства позволяющий объединить в один класс серую жабу и обыкновенного тр??тона, является 1) хорошо развитые задние конечности 2) наличи...
Ответить