10. Дима и Рома собирали грибы. У Димы попадалось много грибов, у Ромы меньше. Сколько грибов они вместе насобирали, если Рома собрал на 18 меньше, чем они насобирали вместе и у одного из них на 14 меньше, чем у другого.
Математика
10. Дима и Рома собирали грибы. У Димы попадалось много грибов, у Ромы меньше. Сколько грибов они вместе насобирали, если Рома собрал на 18 меньше, чем они насобирали вместе и у одного из них на 14 меньше, чем у другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 грибов собрал Дима 18-14=4(гриба) собрал Рома
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