Номер 2 вычеты столбиком 53+29 , 43+26, 262+28, 750-473, 496+184, 38+37, 590-342, 400-27.
Математика
Номер 2 вычеты столбиком 53+29 , 43+26, 262+28, 750-473, 496+184, 38+37, 590-342, 400-27.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53+29=82 43+26=69 262+28=290 750-473=277 496+184=680 38+37=75 590-342=248 400-27=373 вот.
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