Как решить задачу . Костя провёл под водой 900 секунд. Половину всего этого времени ??н рассматревал камбалу ,1-5 часть всего времени гнался за стаей скумбрий , а остальное время -наблюдал за черноморской акулой . Сколько време...

Математика

Как решить задачу . Костя провёл под водой 900 секунд. Половину всего этого времени ??н рассматревал камбалу ,1-5 часть всего времени гнался за стаей скумбрий , а остальное время -наблюдал за черноморской акулой . Сколько времени он наблюдал за черноморской акулой ? задвча в действиях

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