Как решить задачу . Костя провёл под водой 900 секунд. Половину всего этого времени ??н рассматревал камбалу ,1-5 часть всего времени гнался за стаей скумбрий , а остальное время -наблюдал за черноморской акулой . Сколько време...
Математика
Как решить задачу . Костя провёл под водой 900 секунд. Половину всего этого времени ??н рассматревал камбалу ,1-5 часть всего времени гнался за стаей скумбрий , а остальное время -наблюдал за черноморской акулой . Сколько времени он наблюдал за черноморской акулой ? задвча в действиях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)900/2=450 сек. - рассматривал камбалу 2)900/5=180 сек. - гнался за стаей скумбрий 3)450+180=630 сек.- время, затраченное на камбалу и скумбрию 4)900-630=270 сек. - наблюдал за черноморской акулой
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