Придумайте загадку на английском языке про любую страну мира

Английский язык
Придумайте загадку на английском языке про любую страну мира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.In this country is very hot and a lot of lions, zebras and crocodiles lives in it. (Africa) или 2.In this country a president has just changed (America)
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