Сможете решить уже плиз
Химия
Сможете решить уже плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) KOH + H₂S = KHS + H₂O 2) 2KHS = K₂S + H₂S 3)K₂S + 2HNO₃ = 2KNO₃ + H₂S 4) KOH + HCl = KCl + H₂O 5) 2KCl + Ag₂O = 2AgCl + K₂O
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